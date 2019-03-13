Глава Boing обсудил с Трампом ситуацию вокруг модели 737 МАХ

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-13T13:37:48+03:00

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На фоне массовых отказов от использования лайнеров Boeing 737 MAX 8 после крушения самолета этой модели в Эфиопии, президент компании Boeing Деннис Мюленбург провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

По данным Poltico в разговоре с Трампом глава корпорации настаивал на безопасности лайнеров 737 МАХ. Издание The New York Times также со ссылкой на источники сообщает о том, что Мюленбург лично обратился к главе Белого дома с заверениями относительно безопасности самолеты этого поколения.

Накануне президент США в своем Twitter заявил, что Boeing 737 MAX 8 слишком сложные, и для них нужны не пилоты, а специалисты в области компьютерных технологий.

Напомним, что Boeing 737 MAX 8 разбился 10 марта в 60 километрах от столицы ЭфиопииАддис-Абебы. При крушении погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Многие авиакомпании и страны отказались от эксплуатации данной модели. Среди них Австралия, Сингапур, Малайзия, Оман, Китай, Индия, Индонезия, а страны Евросоюза, в том числе Германия, Великобритания и Франция, приостановили полеты Boeing 737 MAX 8 над своей территорией.

ИСТОЧНИК KP.RU