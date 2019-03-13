В Минздраве предложили приравнять электронные сигареты к обычным
Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил, что Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа Iqos и glo к обычным сигаретам.
- Последняя редакция концепции, внесенная в правительство, отражает принципиальную позицию Минздрава. В соответствии с этим, обращение как электронных сигарет, включая вейпы и системы нагревания табака, так и обычных сигарет должно регулироваться одинаково, - объяснил Салагай.
Ранее стало известно о том, что Минздрав внес на рассмотрение правительства антитабачную концепцию, сообщает "РИА-Новости".
К слову, этот проект рассчитан на 2019-2030 годы. Он предполагает снижение потребления табака до пяти процентов среди населения и дальнейшее последовательное выведение этой продукции с рынка после 2050-го.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России цифровая маркировка сигарет стала обязательной. Специальный код позволит отслеживать путь пачки от производителя до потребителя.
Почему электронные сигареты не спасение от курения.
ИСТОЧНИК KP.RU