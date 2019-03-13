СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-13T13:48:13+03:00

В Минздраве предложили приравнять электронные сигареты к обычным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее стало известно о том, что ведомство внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию

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Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил, что Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа Iqos и glo к обычным сигаретам.

- Последняя редакция концепции, внесенная в правительство, отражает принципиальную позицию Минздрава. В соответствии с этим, обращение как электронных сигарет, включая вейпы и системы нагревания табака, так и обычных сигарет должно регулироваться одинаково, - объяснил Салагай.

Ранее стало известно о том, что Минздрав внес на рассмотрение правительства антитабачную концепцию, сообщает "РИА-Новости".

К слову, этот проект рассчитан на 2019-2030 годы. Он предполагает снижение потребления табака до пяти процентов среди населения и дальнейшее последовательное выведение этой продукции с рынка после 2050-го.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России цифровая маркировка сигарет стала обязательной. Специальный код позволит отслеживать путь пачки от производителя до потребителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/679119" frameborder="0"></iframe> Почему электронные сигареты не спасение от курения.

ИСТОЧНИК KP.RU