2019-03-13T16:59:52+03:00
В мире

ФРГ сокращает число дипломатов в Венесуэле

Представитель МИД страны сообщил, что остающиеся сотрудники по мере возможностей продолжат заботиться о находящихся в Боливарианской республики гражданах Германии
Елена Гильманова
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ФРГ сокращает число дипломатов в ВенесуэлеФРГ сокращает число дипломатов в ВенесуэлеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Берлин принял решение сократить численность своих дипломатов в Каракасе в связи с наметившейся угрозой дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в Венесуэле. Соответствующие заявление сделал представитель МИД ФРГ Райнер Бройль, выступая на брифинге в среду, 13 марта.

«В связи со сложными условиями, угрозой дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью МИД ФРГ принял решение сократить общую численность персонала в посольстве в Каракасе», - сообщил Бройль.

По словам представитель внешнеполитического ведомства, «остающиеся в Каракасе сотрудники по мере возможностей продолжат заботиться о находящихся в Венесуэле гражданах ФРГ».

Однако в МИД Германии не уточнили, на сколько будет сокращено количество сотрудников.

Напомним, что накануне, 12 марта, госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон отзывает всех своих дипломатов, оставшихся на территории Венесуэлы. Ожидается, что сотрудники посольства вернулся на родину до конца недели. Штаты объяснили свое решение ухудшением ситуации в республики. Ранее Помео заявил, что признает права президента Венесуэла Николаса Мадуро на разрыв дипломатических отношений с США и Вашингтон продолжит поддерживать отношения с Венесуэлой через самопровозглашенного президента Боливарианской Республики Хуана Гуаидо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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