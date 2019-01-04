Ирландия подтвердила гражданство задержанного в России американца

4 Янв. 2019 2019-01-04T22:28:21+03:00

Таким образом, уже известно о наличии у предполагаемого шпиона как минимум трех паспортов

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В пятницу, 4 января, подтвердилась информация о том, что задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан имеет тройное гражданство.

Так, изначально было известно только о том, что предполагаемый шпион является гражданином США. Чуть позднее МИД РФ подтвердили британское подданство задержанного в Москве американца.

А вскоре после этого издание The Wall Street Journal сообщило, что Уилан также имеет ирландский и канадский паспорта. Причем наличие у возможного шпиона ирландского гражданства уже подтвердили в министерстве иностранных дел и торговли этой западноевропейской страны.

«Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к гражданину Ирландии, задержанному в России, после получения запроса о помощи», - цитирует представителя МИД Ирландии телеканал RTE.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 декабря прошлого года Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании подозреваемого в шпионаже гражданина Соединенных Штатов. Как отмечалось, Пола Уилана задержали с поличным.

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