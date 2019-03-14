Разведка США обеспокоена участием китайской Huawei в прокладке подводных кабелей

СЕГОДНЯ 07:45 2019-03-14T07:50:26+03:00

По данным The Wall Street Journal, по этим кабелям идет практически весь объем интернет-трафика

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Американская разведка озабочена участием китайской компании Huawei в прокладке подводных кабельных систем связи.

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, в отношениях США и Китая "открылся новый фронт борьбы за контроль над глобальными сетями, обеспечивающими работу интернета". Пока Вашингтон вводит ограничительные меры в отношении Huawei Technologies, компания улучшает свои позиции в прокладке подводных кабелей, по которым идет почти весь объем интернет-трафика.

В связи с этим сотрудники безопасности США беспокоятся, что эти подводные кабели могут быть уязвимы для шпионажа, а причастность к их прокладке компании Huawei "потенциально может укрепить позиции Китая".

Напомним, ранее США и Австралия обвинили китайскую Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных сведений. В Канаде по американскому запросу 1 декабря 2018 года задержали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

ИСТОЧНИК KP.RU