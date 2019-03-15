2019-03-15T05:10:12+03:00
В мире

Израиль обвинил ХАМАС в ракетном обстреле Тель-Авива

Ранее израильские военные самолеты нанесли удар по целям в секторе Газа
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Израиль в ответ на обстрел Тель-Авива атаковал цели в секторе ГазаИзраиль в ответ на обстрел Тель-Авива атаковал цели в секторе ГазаФото: REUTERS
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Израиль обвинил палестинское движение ХАМАС в ракетном обстреле Тель-Авива.

«Пуск ракет в направлении района Гуш-Дан, произошедший накануне вечером, был осуществлен террористической организацией ХАМАС», - сообщила в ночь на пятницу пресс-служба израильской Армии обороны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в четверг, 14 марта, в Тель-Авиве впервые за последние пять лет зазвучали сирены воздушной тревоги, которые предупреждают жителей города о ракетных обстрелах. Военные Израиля объявили, что засекли запуск двух ракет из сектора Газа. В результате обстрела не было зафиксировано какого-либо ущерба, о пострадавших тоже не сообщалось.

Позже, в ночь на пятницу, боевая авиация ВВС Израиля в ответ нанесла удары по целям в секторе Газа. Причем вскоре после начала израильских бомбардировок сработали сирены тревоги в граничащем с палестинским анклавом региональном совете Эшколь. Военные еврейского государства объявили, что по югу страны из Газы была запущена как минимум одна ракета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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