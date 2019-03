В российском посольстве в Новой Зеландии подтвердили, что россиян в мечети не было

В российском посольстве в Новой Зеландии в курсе ситуации, которая произошла в городе Крайстчерч. Там неизвестный открыл стрельбу в мечети, где в этот момент находилось не менее 300 человек.

По дипломатическим данным, россиян среди пострадавших и погибших нет. Пока такая информация не поступала, но данные постоянно обновляются, подчеркнули в дипведомстве.

- По предварительным данным среди пострадавших россиян нет, данные пока еще устанавливаются, — прокомментировали телеканалу «360» представители дипломатического ведомства.

Известно, что всего от рук убийцы скончались 27 человек. Очевидцы смогли описать нападавшего: это был белый мужчина в куртке армейского образца, шлеме, очках. Он открыл огонь из автоматического оружия и в тот же время успевал вести трансляцию происходящего в интернете. Об этом сообщила газета New Zealand.

Полиция задержала подозреваемого в расстреле людей в мечети новозеландского города Крайстчерч, его имя пока не называется. Он гражданин Австралии с ультраправыми взглядами. О своих намерениях мужчина сообщал ранее в интернете.

Вскоре после того, как группа неизвестных открыла стрельбу по прихожанам сразу нескольких мечетей города Крайстчерч в Новой Зеландии, в городе началась спецоперация. Сначала стрельба раздалась в здании на Динс-Авеню, а после и в Линвуде. Только в одной из мечетей на момент инцидента находилось около 300 человек

Стрельба в мечети в Новой Зеландии: Пострадали десятки людей . #BREAKING: Three crime scenes remain in place, and Christchurch remains in lockdown. #9News https://t.co/6w0WqKjRbG