2019-03-15T07:06:19+03:00
Происшествия

Жертвами стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии могли стать от девяти до 27 человек

Новозеландский премьер назвала произошедшее «одним из самых мрачных дней» в истории страны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полицейские на месте ЧП в новозеландском городе КрайстчерчПолицейские на месте ЧП в новозеландском городе КрайстчерчФото: REUTERS
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К этому часу стало известно, что в пятницу, 15 марта, неизвестные открыли стрельбу не в одной, а в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч, передает газета New Zealand Herald. По ее данным, в результате погибли от девяти до 27 человек.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее «одним из самых мрачных дней» в истории страны. По ее словам, это беспрецедентный «акт жестокости». Джасинда Ардерн также сообщила, что многие пострадавшие – мигранты, для которых Новая Зеландия стала домом.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 15 марта неизвестные открыли стрельбу по людям, собравшимся в мечети Крайстчерча на пятничную молитву. В здании в тот момент находилось около 300 прихожан. Ранены десятки людей. Городская полиция призвала жителей центра Крайстчерча не выходить из своих домов, а также сообщать о любых подозрительных действиях. В городе закрыли все школы и больницу.

Правоохранительные органы задержали одного подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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