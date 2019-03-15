2019-03-15T11:27:13+03:00
Происшествия

Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 49 человек

В результате нападений 48 человек получили ранения различной степени тяжести
Александр ДЖУМАЕВ
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Число погибших в результате стрельбы в новозеландском городе Крайстчерч возросло до 49 человек.Число погибших в результате стрельбы в новозеландском городе Крайстчерч возросло до 49 человек.Фото: REUTERS
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Число погибших в результате нападений на мечети в новозеландском городе Крайстчерч возросло до 49 человек. По данным издания New Zealand Herald, один из пострадавших в результате стрельбы умер от полученных ранений в больнице.

"Наши сердца и мысли сейчас с ними [погибшими], членами их семей и близкими", - заявил комиссар полиции Новой Зеландии Майкл Буш. По его словам, полицейские прикладывают все возможные усилия для обеспечения безопасности по всей стране.

Ранее сайт kp.ru сообщал о стрельбе в двух мечетях в городе Крайстчерч. Точное число участников нападения в настоящий момент неизвестно; по подозрению в участии в террористическом акте были задержаны трое мужчин и одна женщина. Один из предполагаемых участников нападения - уроженец Австралии Брентон Таррант - перед атакой опубликовал в соцсетях свой манифест; по предварительным данным, Таррант все еще находится на свободе.

Кадры трансляции расстрела в мечети Крайстчерч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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