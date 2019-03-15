2019-03-15T13:41:00+03:00
Происшествия

Брошенная в московской квартире девочка пробудет в больнице еще 10 дней

Малышке потребуется лечение и дальнейшая адаптация, но врачи не исключают, что она сможет догнать сверстников в развитии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пятилетняя малышка выросла в жутких условиях, но сейчас идет на поправку. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенкаПятилетняя малышка выросла в жутких условиях, но сейчас идет на поправку. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
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Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в замусоренной квартире на севере Москвы, пробудет в больнице еще около 7-10 дней. Об этом рассказал главный педиатр департамента здравоохранения столицы Исмаил Османов.

По его словам, в настоящий момент состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Продолжаются диагностический, лечебный и адаптационный процессы.

"В дальнейшем мы планируем продолжить ее адаптацию, в том числе в центре патологии речи, адаптацию в санатории. Непосредственно ей будут заниматься органы опеки, законные представители, но мы планируем постоянно держать ее в поле зрения и наблюдать за состоянием здоровья", - сказал врач.

Османов подчеркнул, что пока что девочка взаимодействует лишь с сотрудниками больницы и органами опеки. С другими детьми малышка не общалась - ей выделили отдельную палату. При этом специалисты не исключают, что при правильном подходе и регулярных занятиях ребенок сможет догнать своих сверстников по уровню умственного развитии. Пока же даже простая речь дается девочке с трудом. Согласно данным ТАСС, она может произносить лишь отдельные звуки и слоги.

Напомним, что пятилетнего ребенка обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома в полном одиночестве и среди огромной кучи мусора. Соседи заметили, что малышка за стеной слишком сильно и долго плачет и решили проверить - все ли в порядке. Дверь им никто не открыл, и тогда за дело взялись спасатели. Оказалось, что девочка сидела без еды и воды по меньше мере несколько дней.

Сайт kp.ru писал о том, что мать малышки, 47-летняя Ирина Гаращенко появилась на пороге дома лишь на следующий день после случившегося. Ее тут же поместили под стражу.

Находящаяся в больнице девочка Маугли, "расстраивается, когда остается одна".

ИСТОЧНИК KP.RU

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