«Свалка в моей квартире? Больной ребёнок? Это провокация»: мать московской девочки-маугли рассказала "КП" свою версию случившегося

История про московскую девочку-маугли шокировала многих. Напомним, в ночь на 10 марта в захламлённой квартире на Ленинградском шоссе обнаружили 5-летнюю Лиду (имя изменено). Соседи слышали детский плач, вызвали полицию, те - МЧС. Дверь вскрыли. В трехкомнатной квартире по колено гниющего мусора. Полураздетого, перепачканного ребенка во всем этом нашли далеко не сразу. Девочку, которая дичится людей, увезли в больницу. Мама - 47-летняя Ирина Гаращенко - появилась спустя несколько часов. Спокойная, хорошо одетая женщина. Ни на бомжа, ни алкоголичку внешне совсем не похожа.

Во вторник женщину доставили в Савеловский суд для ареста. Перед началом заседания Ирина Гаращенко побеседовала с корреспондентом «КП».

Это все провокация! - заявила женщина. - До момента, когда в моей квартире взломали дверь, меня не было всего несколько часов, а не дней, как говорят некоторые.

«МУСОР Я НЕ ВИДЕЛА»

- Объясните, почему у вас квартире по колено мусора?

- Я сама хотела бы это знать. После вскрытия я дома ещё не была. Я не видела, что там происходит. Но по тому, что я слышала, мне непонятно - почему сломан шкаф, откуда на кровати моей дочери какие-то книги...

- Извините, у вас в квартире кучи мусора прямо на полу.

- Я не в курсе. Воочию я этого не видела.

- Ваша дочь не умеет говорить?

- Она хорошо говорит. Азбука - это ее любимая книга. Она считает, правда, только до десяти. Я предполагаю, она не говорила с полицейскими и врачами из-за нервного срыва, который она испытала.

История про московскую девочку-маугли шокировала многихФото: предоставлено очевидцем

ГОД НАЗАД СЕМЬЮ УЖЕ ПРОВЕРЯЛ УЧАСТКОВЫЙ

Многие соседи были удивлены бардаку и свалке в квартире - на улице Гаращенко всегда опрятно одевалась. Появилась версия, что женщина на самом деле живет в другом месте. Возможно - с мужчиной? А дочь навещает только иногда... Иначе почему соседи так часто слышат детский плач?

- Вы постоянно живёте со своей дочерью? - спросил у женщины корреспондент «КП».

Кажется, этот вопрос ее немного смутил.

- Да. Год назад участковый видел моего ребёнка. Она прекрасно с ним общалась.

- Год назад к вам приходил участковый? Зачем?

- Соседи написали на меня жалобу, якобы я принимаю наркотики и пью. Но это неправда!

Отметим, что и участкового, и педиатра из местной больницы, и местные органы опеки сейчас проверяет Следственный комитет.

-Вы работаете сейчас? Официально.

-Да, я работаю.

-Кем?

-Я бы не хотела это оглашать. Но этих денег нам хватает.

(Позже Гаращенко сообщила судье, что на данный момент является безработной).

-Почему у вас такой огромный долг по «коммуналке»? - более 600 тысяч рублей.

Это неправда. Там нужно разбираться в бумагах. Это неправильная сумма.

Квартира, где нашли девочку-маугли, находится на восьмом этажеФото: Александр РОГОЗА

«МОЯ ЕДИНСТВЕННАЯ ВИНА...»

По словам Ирины, гражданский муж, отец ее дочери, ушёл три с половиной года назад. Где он сейчас, она не знает.

- Почему с 2015 года вашу дочь ни разу не видели врачи?

- Она не болела. Нужные прививки мы давно сделали.

- Почему она не ходила в детский сад?

Ирина не отвечает.

- Соседи говорят, что у вашей дочери с рождения наблюдалась задержка развития.

- Она поздно начала говорить. Это да. Она заговорила два года назад. Инвалидность нам не ставили. А то, что она маленькая, она такая с рождения. Я сама невысокая.

- Вы не чувствуете никакой вины перед дочерью?

- У меня перед ней только одна вина: я ее воспитываю одна, нам не помогают родственники, а человек, который ее хотел, от неё отказался...

- Вы понимаете, что после такого вас могут лишить родительских прав?

- Я буду бороться за свою дочь. Я жила, живу и буду жить только ради неё. Мы два человека друг для друга в этом мире.

Следователь рассказал в суде, что Гаращенко оставила свою 5-летнюю дочь дома одну без продуктов и воды.

Кроме того, на шее у девочки была пластиковая «резинка» для волос, которая могла привести к удушению ребенка.

Ирина Гаращенко попросила судью отпустить ее под домашний время.

- В этой квартире нет никаких условий для проживания, - заявил следователь. - Там отключено электричество, не работает водопровод. Кроме того, ключевые свидетели - люди, живущие на той же лестничной клетке. Ирина Гаращенко может оказывать на них давление.

- Судья Ольга Чистова приняла решение отправить Геращенко под арест - до 10 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696765" frameborder="0"></iframe> Мама московской девочки-маугли удивлена, что в ее квартире нашли свалку.

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