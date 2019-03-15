2019-03-15T18:47:20+03:00
Политика

Сенатор объяснил, почему США хотят выйти из договора РСМД

Это развяжет им руки и позволит реализовывать свою военную доктрину
Елена АКИМОВА
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Стремление США выйти из договора РСМД подтверждает, что Вашингтон уже ведет разработки запрещенного вооруженияСтремление США выйти из договора РСМД подтверждает, что Вашингтон уже ведет разработки запрещенного вооруженияФото: REUTERS
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Договор о ракетах средней и малой дальности между Россией и США пока еще действует, но, если ничего не изменится, то совсем скоро бумаги утратят свою силу. Именно в этом цель США. Уверен сенатор Франц Клинцевич. Отсутствие договоренности развяжет Штатам руки и позволит реализовывать свою военную доктрину.

На протяжении многих лет подряд Вашингтон пытался обвинить Россию в нарушении условий соглашения.

- Мы слышали выпады в 2013 году, когда США анонсировали концепцию молниеносного глобального удара. Но если опираться только на то вооружение, которое есть у Штатов, то реализовать этот план нельзя. Другое дело если у границ России появится 4 – 4,5 тысяч ракет, - рассуждает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Сенатор уверен, что Вашингтон уже производит ракеты, которые нарушают условия, пишет ФАН.

Ранее в российском МИД отметили, что Вашингтон, отказавшись от соглашения, «нанес очередной сокрушительный удар по всей кропотливо создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями». При этом в Москве не сомневаются, что решение американской стороны «будет иметь тяжелые и далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности».

Представители китайского внешнеполитического ведомства тоже выступили за сохранение действующего соглашения. "Китай выступает против многосторонности этого договора. Первостепенной задачей является отстаивание существующего соглашения и выполнение обязательств по нему, а не разрушение прежнего и создание нового договора", - отметили в Пекине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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