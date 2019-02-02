МИД РФ пообещал США зеркальный ответ на производство и развертывание РСМД

СЕГОДНЯ 22:49 2019-02-02T22:52:41+03:00

В Москве назвали выход Вашингтона из ДРСМД «сокрушительным ударом по системе контроля над вооружением»

Изменить размер текста: A A

В субботу, 2 февраля, в МИД РФ прокомментировали выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как отметили в дипведомстве, Вашингтон, отказавшись от соглашения, «нанес очередной сокрушительный удар по всей кропотливо создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями». При этом в Москве не сомневаются, что решение американской стороны «будет иметь тяжелые и далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности».

Также в министерстве иностранных дел нашей страны подчеркнули, что РФ оставляет за собой право действовать зеркально по части разработки, производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. «В условиях новых угроз, создаваемых Вашингтоном, мы, разумеется, будем вынуждены предпринять все необходимое в целях обеспечения своей национальной безопасности», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Кроме того, российские дипломаты заверили, что Москва по-прежнему открыта к содержательному диалогу с Вашингтоном, правда, только в том случае если американская сторона пересмотрит свою деструктивную линию и вернется к соблюдению ДРСМД.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 февраля президент США Дональд Трамп официально заявил о выходе своей страны из ДРСМД. А в субботу, 2 февраля, глава нашего государства Владимир Путин объявил о зеркальном ответе на шаги Вашингтона. Другими словами, Россия вслед за Соединенными Штатами приостановила действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

ИСТОЧНИК KP.RU