Канада ввела санкции против 114 россиян и 15 компаний из РФ

СЕГОДНЯ 19:18 2019-03-15T19:33:03+03:00

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В пятницу, 15 марта, стало известно, что Канада ввела санкции против 114 граждан РФ и 15 российских компаний.

При этом на официальном сайте канадского МИДа отмечается, что решение Оттавы о введении антироссийских санкций связано с инцидентом в Керченском проливе, произошедшим в ноябре прошлого года, а также в связи с вхождением Крыма в состав РФ.

«В координации с Европейским союзом и Соединенными Штатами Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на действия России в Черном море и Керченском проливе, а также в связи с аннексией Крыма», - говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу появилась информация о том, что США также ужесточили антироссийские санкции по Украине. Как отмечалось, Вашингтон ввел ограничения в отношении еще шести физических лиц и восьми компаний. А до того Евросоюз объявил о санкциях в отношении восьми россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU