2019-03-16T10:46:42+03:00
Политика

Украина хочет взыскать с России ренту за земли Юрия Долгорукова

В Киеве в очередной раз приписали себе заслуги по основанию Московии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Киеве сделали очередное провокационное заявлениеВ Киеве сделали очередное провокационное заявлениеФото: REUTERS
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На Украине предложили потребовать с России выплату ренты за использование земли, которая "была основана" Юрием Долгоруким еще несколько сотен лет назад. С соответствующей инициативой выступил бывший генеральный прокурор незалежной Святослав Пискун.

"Взыскать с России средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, и они теперь используют наш Новгород и наши земли <...> Посчитать за 300 лет", — озвучил он свое предложение.

При этом, по мнению Пискуна, Украина должна взять Россию "в рабство", в случае если рента так и не будет выплачена, передает телеканал NewsOne.

Стоит отметить, что в Киеве часто незаслуженно приписывают себе различные заслуги. Так, например, министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что именно его родина является прародителем России и Белоруссии, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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