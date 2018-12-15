2018-12-15T02:54:35+03:00
Политика

ЕК пригласила Россию и Украину на очередной раунд переговоров по газу

Трехсторонняя встреча с представителями обеих стран и Еврокомиссии состоится в январе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вице-президент Еврокомиссии Марош ШефчовичВице-президент Еврокомиссии Марош ШефчовичФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заместитель председателя Европейской комиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сообщил, что он пригласил Россию и Украину в Брюссель на очередной раунд «газовых» переговоров.

«Пригласил Украину и Россию в Брюссель для следующего раунда трёхсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе», - написал еврокомиссар в своем Twitter.

Марош Шефчович добавил, что он рассчитывает на участие коммерческих компаний во встрече, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что трехсторонние переговоры по газу перенесены с 11 декабря на вторую половину января. Министерская встреча пройдет после встречи на уровне экспертов.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров, на которых обсуждались условия транзита российского газа в Европу через украинскую территорию, прошел 17 июля в Берлине.

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