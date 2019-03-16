2019-03-16T13:21:49+03:00
Общество

В США вышла на орбиту ракета-носитель Delta 1V с новым военным спутником связи

Спутника должен обеспечивать защищенную связь для ВС Соединённых Штатов и их союзников
Елена Гильманова
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В США вышла на орбиту ракета-носитель Delta 1V с новым военным спутником связиВ США вышла на орбиту ракета-носитель Delta 1V с новым военным спутником связиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ракета-носитель Delta 1V с новым военным спутником связи WGS-10 для ВС США и союзников стартовала с космодрома на мысе Канаверал в вечером пятницы, 15 марта, в 20:26 по времени восточного побережья США (03:26 субботы, 16 марта, мск).

Предстартовый отсчет был остановлен за 4 минуты до намеченного запуска на 19:11 (02:11 мск). Причиной стала проблема с клапаном на трубопроводе в первой ступени и датчиком давления. После проблема была обнаружена со спутниковой системой NASA для отслеживания траектории пуска и передачи информации. Ранее запуск также откладывался из-за технических проблем с аппаратом.

Спутник был построен компанией Boeing. Его задача – обеспечивать защищенную связь для военных Соединённых Штатов и их союзников. Delta 1V станет десятым среди спутников Wideband Global SATCOM, который Вашингтон разворачивают с 2007 года на смену действующей с 60-х годов прошлого века системе DSCS.

Ранее 19 января текущего с базы Военно-воздушных сил США в Калифорнии стартовала другая тяжелая ракета-носитель Delta IV с американским разведывательным спутником Heavy, оснащенным оптико-электронной аппаратурой аппаратом KH-11 Key Hole («Замочная скважина»). Как писал kp.ru, изначально старт этого аппарата был запланирован на 8 декабря прошлого года, однако тогда его отменили из-за проблем с резервным каналом связи между центром управления и стартовой площадкой. После этого запуск Delta IV отменяли несколько раз по различным причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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