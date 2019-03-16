2019-03-16T16:06:47+03:00
В мире

Протесты «желтых жилетов» в Париже переросли в столкновения с полицией

Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и использовали резиновые пули
Елена Гильманова
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Протесты «желтых жилетов» в Париже переросли в столкновения с полициейПротесты «желтых жилетов» в Париже переросли в столкновения с полициейФото: REUTERS
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В Париже очередная субботняя акция протестов «желтых жилетов» сопровождается столкновения с полицией, в ходе которых сотрудники жандармерии многократно применили слезоточивый газ и использовали резиновые пули. Задержаны более 30 человек.

Нескольких тысяч протестующих собрались утром 16 марта на площади Звезды у Триумфальной арки. Агрессивно настроенные участники акции начали провоцировать сотрудников безопасности. В результате полицейские были вынуждены многократно применять слезоточивый газ.

В Париже протесты желтых жилетов переросли в столкновения с полицией.

Как сообщают «РИА Новости», на данный момент над парижской площадью висит густой дым от файеров и время от времени взрываются петарды и шумовые гранаты. Протестующие закидывают правоохранителей снарядами, камнями и мусором. Полиция пытается рассеять толпу и выдавить ее с площади; в том числе при помощи резиновых пуль.

Редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что ранение получил освещающий акцию «Желтых жилетов» продюсер агентства Ruptly. «Едет в больницу. Надеюсь, будет в порядке», — написала Симоньян в своем аккаунте в соцсети.

На прошлой субботней акции «желтых жилетов» в Париже, 9 марта, полиция задержала 13 участников протестной.

Напомним, протесты «желтых жилетов» проходят во Франции с ноября каждую субботу. Причем сначала активисты выступали только против повышения цен на бензин. Однако вскоре список требований расширился.

Протесты во Франции. Почему желтые жилеты устраивают погромы в Париже.Протесты во Франции не утихают. Макрон объявил чрезвычайное положение в стране. Желтоленточников арестовывают. Но акции не заканчиваются. Почему люди вышли на улицы и чем все это может закончиться для Макрона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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