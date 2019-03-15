Володин поздравил крымчан с 5-летием воссоединения полуострова с РФ

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-15T12:24:23+03:00

Пять лет назад Крым вошел в состав России Фото: REUTERS

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей Крыма с пятилетием воссоединения полуострова с Россией и подчеркнул, что данное событие стало настоящим символом единения и сплоченности русского народа. Такие слова были озвучены в ходе праздничного митинга, организованного на одной из площадей Симферополя

"Пять лет назад вы сделали свой выбор. Пять лет назад Крым и Севастополь вернулись в свой родной дом - в Россию. Друзья, сегодняшнее событие наверняка войдет в историю. Но мы должны обязательно его сохранить в нашей памяти", - сказал Володин.

По словам спикера Госдумы, Крыму удалось по-настоящему сплотить нашу страну и всех ее граждан. Кроме того, с момента вхождения в состав РФ изменился и сам полуостров. За все эти годы был проведен огромный объем работ по восстановлению региона - построен мост через Керченский пролив, налажено здравоохранение, образование и энергетическая сфера.

"Нам важно, чтобы эта созидательная работа и дальше нас объединяла", - цитирует РИА Новости Володина.

Напомним, что в марте 2014 года на территории Крыма состоялся всенародный референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Сайт kp.ru писал о том, что в праздновании пятилетия данного события планирует принять участие сам президент страны Владимир Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697201" frameborder="0"></iframe> Мальчик - Крымская весна.Все видели это фото - «вежливый человек» передает юному крымчанину рыжего кота. Мы нашли мальчика, случайно ставшего символом Крымской весны.

ИСТОЧНИК KP.RU