2019-03-15T12:24:23+03:00
Политика

Володин поздравил крымчан с 5-летием воссоединения полуострова с РФ

По словам спикера Госдумы, события 2014 года по-настоящему сплотили всех россиян
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пять лет назад Крым вошел в состав РоссииПять лет назад Крым вошел в состав РоссииФото: REUTERS
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей Крыма с пятилетием воссоединения полуострова с Россией и подчеркнул, что данное событие стало настоящим символом единения и сплоченности русского народа. Такие слова были озвучены в ходе праздничного митинга, организованного на одной из площадей Симферополя

"Пять лет назад вы сделали свой выбор. Пять лет назад Крым и Севастополь вернулись в свой родной дом - в Россию. Друзья, сегодняшнее событие наверняка войдет в историю. Но мы должны обязательно его сохранить в нашей памяти", - сказал Володин.

По словам спикера Госдумы, Крыму удалось по-настоящему сплотить нашу страну и всех ее граждан. Кроме того, с момента вхождения в состав РФ изменился и сам полуостров. За все эти годы был проведен огромный объем работ по восстановлению региона - построен мост через Керченский пролив, налажено здравоохранение, образование и энергетическая сфера.

"Нам важно, чтобы эта созидательная работа и дальше нас объединяла", - цитирует РИА Новости Володина.

Напомним, что в марте 2014 года на территории Крыма состоялся всенародный референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Сайт kp.ru писал о том, что в праздновании пятилетия данного события планирует принять участие сам президент страны Владимир Путин.

Мальчик - Крымская весна.Все видели это фото - «вежливый человек» передает юному крымчанину рыжего кота. Мы нашли мальчика, случайно ставшего символом Крымской весны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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