Лейбористская партия рассмотрит вопрос вынесения вотума недоверия правительству Терезы Мэй

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-17T14:28:49+03:00

По мнению лидера лейбористов, Джереми Корбина, консерваторы в очередной раз потерпят поражение в ходе голосования по Brexit

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Оппозиционная партия лейбористов рассмотрит вопрос вынесения вотума недоверия правительству премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Лидер партии, Джереми Корбин, отметил, что консерваторы в очередной раз потерпят поражение в ходе голосования в Палате общин по соглашению об условиях Brexit. Оно должно состояться на следующей неделе.

- Что касается осуществляемого ими процесса [Brexit] в целом, то остается все меньше времени. Я думаю, что в этот момент будет уместным вынесение вотума недоверия? - прокомментировал Корбин.

К слову, Тереза Мэй 16 января этого года смогла удержаться на посту премьер-министра, сумев преодолеть вотум недоверия своему правительству. Голосование в Палате общин было инициировано лидером лейбористов. Тогда Джереми Корбин обвинил кабмин в неспособности добиться выгодной для страны сделки с Евросоюзом по условиям выхода страны из состава сообщества, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 14 марта британский парламент согласился перенести крайний срок Brexit с 29 марта на 30 июня. Чуть позже Франция потребовала, чтобы Британия объяснила перенос сроков выхода из ЕС. Министр по европейским делам при французском МИД Натали Луазо напомнила, что соглашение о выходе Лондона из ЕС «лежит на столе».

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU