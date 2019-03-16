Франция потребовала, чтобы Британия объяснила перенос сроков Brexit

СЕГОДНЯ 05:26 2019-03-16T05:37:12+03:00

Министр по европейским делам при французском МИД напомнила, что соглашение о выходе Лондона из ЕС «лежит на столе»

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Париж потребовал от Лондона аргументировано объяснить перенос сроков выхода Великобритании из Евросоюза. Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявила, что отсрочки Brexit просто «для удовольствия» продолжать переговоры быть не должно.

«Не должно быть переноса брексита без причин, не должно быть переноса для удовольствия продолжать обсуждать одно и то же. Если мы говорим о кратком переносе, то это фактически для того, чтобы ратифицировать соглашение о выходе, которое лежит на столе», - сказала она на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирландии Саймоном Ковени.

Натали Луазо добавила, что уже согласованное Лондоном с Брюсселем соглашение является приоритетным, потому что оно, в частности, защищает права европейцев в Соединенном Королевстве и британцев в ЕС, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 марта британский парламент согласился перенести крайний срок Brexit с 29 марта на 30 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU