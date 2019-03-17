Данные с «черных ящиков» указали на сходство двух авиакатастроф с Boeing 737 MAX 8

СЕГОДНЯ 21:22 2019-03-17T21:23:08+03:00

Как выяснилось, между трагедиями в Эфиопии и Индонезии есть «явные сходства» Фото: REUTERS

Как выяснилось, между трагедиями в Эфиопии и Индонезии есть «явные сходства» [видео]

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Анализ данных с бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии самолета Boeing 737 Max 8 подтвердил сходство этой авиакатастрофы с крушением точно такого же лайнера в Индонезии, которое произошло в конце октября прошлого года.

Как заявил журналистам эфиопский министр транспорта Дагмавит Могес, данные с «черных ящиков» показали, что между двумя трагедиями есть «явные сходства», которые будут тщательно изучены в ходе дальнейшего расследования. Между тем никаких других подробностей чиновник не привел, пишет газета The Wall Street Journal.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. В результате все 157 человек, которые в момент ЧП находились на борту воздушного судна, погибли.

А в конце октября прошлого года точно такой же самолет, но другой авиакомпании - Lion Air - упал в море рядом с Джакартой спустя 13 минут после взлета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU