Данные с «черных ящиков» указали на сходство двух авиакатастроф с Boeing 737 MAX 8
Анализ данных с бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии самолета Boeing 737 Max 8 подтвердил сходство этой авиакатастрофы с крушением точно такого же лайнера в Индонезии, которое произошло в конце октября прошлого года.
Как заявил журналистам эфиопский министр транспорта Дагмавит Могес, данные с «черных ящиков» показали, что между двумя трагедиями есть «явные сходства», которые будут тщательно изучены в ходе дальнейшего расследования. Между тем никаких других подробностей чиновник не привел, пишет газета The Wall Street Journal.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. В результате все 157 человек, которые в момент ЧП находились на борту воздушного судна, погибли.
А в конце октября прошлого года точно такой же самолет, но другой авиакомпании - Lion Air - упал в море рядом с Джакартой спустя 13 минут после взлета.
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ИСТОЧНИК KP.RU