В Boeing заявили, что окончательные выводы по крушению в Эфиопии еще не сделаны

СЕГОДНЯ 02:17 2019-03-18T02:17:00+03:00

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В расследовании катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии пока не сделаны окончательные выводы. Такое заявление сделал 17 марта генеральный директор корпорации Деннис Меленберг после заявления министра транспорта Эфиопии Дагмавит Могес.

Глава ведомства заявила прессе, что эфиопские и американские следователи подтвердили, что данная катастрофа схожа с крушением такого же лайнера в Индонезии в октябре 2018 года.

Гендиректор авиастроительной компании подчеркнул, что следователям, которые выясняют причины катастрофы в Эфиопии, только предстоит "прийти к окончательным выводам".

"Мы продолжаем оказывать техническое содействие, согласно указаниям Национального совета по безопасности на транспорте, который был уполномочен представлять США в рамках расследования, которое ведут эфиопские следователи", - заверил Меленберг.

Он сообщил, что Boeing "завершает разработку обновления программного оборудования, о котором было объявлено ранее". Также будут усовершенствованы пособия для подготовки пилотов, пишет ТАСС.

"Мы проводим проверки в отношении конструкции наших самолетов и функционирования их систем, что является стандартной практикой после любого происшествия, в случае необходимости мы модифицируем продукцию в целях безопасности", - пояснил глава корпорации.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, авиакатастрофа в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек, стала уже второй трагедией с участием самолета Boeing 737 Max 8 за последние полгода. Лайнер той же модели разбился в Индонезии 29 октября прошлого года. Оба воздушных судна потерпели крушение при взлете.

Место крушения боинга в Эфиопии.

ИСТОЧНИК KP.RU