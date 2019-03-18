В Грузии начались военные учения NATO-Georgia Exercise 2019

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-18T11:47:49+03:00

В учениях примут участие около 350 военнослужащих из 24 стран-членов НАТО Фото: REUTERS

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В Грузии стартовали военные командно-штабные учения с участием Вооруженных сил стран-членов НАТО. Официальная церемония открытия NATO-Georgia Exercise 2019 состоялась в понедельник, 18 марта, в здании министерства обороны республики.

Стоит отметить, что эти маневры станут уже вторыми многонациональными учениями, проводимыми совместно с североатлантическим альянсом. Первые состоялись еще в 2016 году. Ожидается, что в этот раз в них примут участие около 350 военнослужащих из различных 24 стран-членов и партнеров НАТО, включая США.

Целью же маневров является повышение совместимости Вооруженных сил Грузии и военно-политического блока, а также расширение сотрудничества и отработка всеобъемлющего реагирования на кризисные ситуации.

Согласно данным Минобороны республики, учения завершатся лишь 29 марта. При этом 25 числа за маневрами будет наблюдать лично генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Общественное телевидение Грузии.

Сайт kp.ru писал о том, что Россию уже давно волнует чрезмерная активность американцев и членов альянса в закавказской республике. Существует мнение, что некие внешние силы готовят Тбилиси к новой войне с нашей страной.

ИСТОЧНИК KP.RU