Песков: Россия рассматривает волнения в Сербии как внутреннее дело страны

СЕГОДНЯ 14:02 2019-03-18T14:02:58+03:00

По словам представителя Кремля, Москва уверенна в том, что власти республики урегулируют ситуацию с беспорядками

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Москва рассматривает волнения в Сербии как внутреннее дело партнерского России государства и выражает уверенность в том, что сербские власти смогут урегулировать ситуацию в стране. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментирую протесты в Сербии.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Сербия была стабильной, успешно развивающейся страной. Между тем, протесты в Белграде — внутреннее дело Сербии. Мы убеждены, что руководству Сербии удастся сделать все возможное для урегулирования ситуации в стране» - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва хотела бы «видеть Сербию стабильной, динамично развивающейся страной, и делаем все для этого в рамках двусторонних отношений в различных областях».

Напомним, в минувшую субботу, 16 марта, несколько тысяч человек провели в Белграде антиправительственный «марш свободы», требуя отставки правительства президента Сербии Александра Вучича. На следующий день акция продолжилась протестующие окружили президентский дворец в Белграде с заявлениями, что не выпустят оттуда главу государства. Однако ближе к вечеру демонстранты решили переместиться к полицейскому участку, чтобы добиться освобождения задержанных товарищей. В итоге Вучич смог спокойно покинуть свою резиденцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697638" frameborder="0"></iframe> Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU