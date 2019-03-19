Замглавы Союза кинематографистов РФ назвал смерть Марлена Хуциева завершением целой эпохи

СЕГОДНЯ 09:09 2019-03-19T09:09:21+03:00

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Заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев назвал «завершением целой кинематографической эпохи» смерть легендарного советского и российского кинорежиссера Марлена Хуциева.

«Его смерть - это завершение целой кинематографической эпохи. Он был добрый, необыкновенно искренний человек. В общем, великий человек. Мы сейчас все грустим и скорбим», - сказала Лаврентьев Радио «Комсомольская правда».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что во вторник, 19 марта, режиссер Марлен Хуциев скончался на 94-м году жизни. За два дня до этого он попал в реанимацию. Он является автором многих любимых народом фильмов - "Весна на Заречной улице", "Застава Ильича", "Июльский дождь" и других. О дате и месте прощании с режиссером станет известно позже.

«К концу дня на сайте Союза кинематографистов будет сообщение о прощании с Марленом Хуциевым», - добавил замглавы Союза кинематографистов РФ.

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Во вторник, 19 марта 2019, стало известно о том, что ушел из жизни известный кинорежиссер Марлен Хуциев. Несколько дней назад он был доставлен в Боткинскую больницу, где находился под постоянным контролем медиков. Кинообозреватель «КП» Стас Тыркин вспоминает о встрече с выдающимся отечественным режиссером (подробности).

Фрагмент из киноленты Весна на Заречной улице , 1956 год.

ИСТОЧНИК KP.RU