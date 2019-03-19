2019-03-19T09:09:21+03:00
Общество

Замглавы Союза кинематографистов РФ назвал смерть Марлена Хуциева завершением целой эпохи

Знаменитый кинорежиссер скончался во вторник, 19 марта, в возрасте 93 лет
Екатерина БОЛГОВАВалерия ЛЫСЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments6
Режиссер Марлен ХуциевРежиссер Марлен ХуциевФото: Ирина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев назвал «завершением целой кинематографической эпохи» смерть легендарного советского и российского кинорежиссера Марлена Хуциева.

«Его смерть - это завершение целой кинематографической эпохи. Он был добрый, необыкновенно искренний человек. В общем, великий человек. Мы сейчас все грустим и скорбим», - сказала Лаврентьев Радио «Комсомольская правда».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что во вторник, 19 марта, режиссер Марлен Хуциев скончался на 94-м году жизни. За два дня до этого он попал в реанимацию. Он является автором многих любимых народом фильмов - "Весна на Заречной улице", "Застава Ильича", "Июльский дождь" и других. О дате и месте прощании с режиссером станет известно позже.

«К концу дня на сайте Союза кинематографистов будет сообщение о прощании с Марленом Хуциевым», - добавил замглавы Союза кинематографистов РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер режиссер Марлен Хуциев

Во вторник, 19 марта 2019, стало известно о том, что ушел из жизни известный кинорежиссер Марлен Хуциев. Несколько дней назад он был доставлен в Боткинскую больницу, где находился под постоянным контролем медиков. Кинообозреватель «КП» Стас Тыркин вспоминает о встрече с выдающимся отечественным режиссером (подробности).

Фрагмент из киноленты Весна на Заречной улице , 1956 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Марлен Хуциев: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шойгу: "Хочется всему человечеству сказать: "Кончайте гадить, ребята!" Особенно в Арктике!"
Третья конференция по реформированию Украины пройдет в Канаде
Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей"
В Японии запретят физически наказывать детей
Шойгу: Средний балл за географический диктант дорос до твердой тройки
Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине по итогам опроса
Сергей Шойгу рассказал о проекте “Русский ковчег”
В апреле на Россию обрушатся последние 30-градусные морозы
Шойгу: На географию разных взглядов быть не должно!
Шойгу: Географические экспедиции должны иметь глубокий смысл и нести реальную пользу
Брат любовницы главы Amazon "слил" их интимные фото журналистам
Дэвид Бекхэм признал, что говорил по телефону во время вождения