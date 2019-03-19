Госдума приняла во втором чтении проект о доплатах малообеспеченным пенсионерам

СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-19T12:29:55+03:00

ГД приняла во втором чтении проект о пенсиях выше прожиточного минимума Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Третье чтение документа назначено на 21 марта, Совет Федерации рассмотрит его 27 марта

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Во вторник, 19 марта, депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Документ был внесен правительством РФ.

В законопроекте учтена поправка о доплатах малоимущим пенсионерам сверх прожиточного минимума, внесенная группой депутатов от "Единой России".

Комментируя работу над законопроектом, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что надо добиться не только улучшения качества жизни малообеспеченных пенсионеров, но и "установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны".

По словам председателя Госдумы, цель документа — поддержать пенсионеров, получающих небольшие выплаты, так как, например, ухаживали за детьми или работали на низко оплачиваемой должности.

Третье чтение законопроекта назначено на 21 марта, Совфед рассмотрит его 27 марта.

Напомним, вопрос доходов пенсионеров поднял в Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Ранее правительство одобрило проект о доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693004" frameborder="0"></iframe> Путин - об индексации пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU