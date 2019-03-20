Погода в Москве на 20 марта 2019 года: температура +6 и дождь

СЕГОДНЯ 07:08 2019-03-20T07:08:16+03:00

Расстаться с зимними куртками можно будет не раньше апреля Фото: Алексей ФОКИН

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 20 марта 2019 года

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Погода в Москве на 20 марта 2019 года будет облачной и пасмурной. Временами возможны некоторые прояснения, но в целом небо будет затянуто тучами. Местами ожидается небольшой дождь.

Столбики термометров днем держатся в плюсовом диапазоне - 4..6 градусов, а ночью могут опуститься до -2..0. При этом ветер юго-западного и западного направлений движений разовьет скорость 5-10 метров в секунду, а атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

На сайте Гидрометцентра России уточняется, что в ночь со среды на четверг осадки в столице могут снова смениться с дождя на снег. Из-за этого на следующее утро дороги будут очень скользкими - стоит быть осторожнее.

Сайт kp.ru писал о том, что в марте московские улицы несколько прогреются в сравнении с предыдущим месяцев, однако снимать зимние куртки пока рано - настоящая весна наступит только в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU