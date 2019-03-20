2019-03-20T10:55:52+03:00
Звезды

Волочкова рассказала, как потеряла ребенка от Керимова

Шокирующее признание балерины прозвучало в эксклюзиве "Комсомольской правды"
Екатерина БЕЛОКОНОВАИгорь ПОЛЯКОВ
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Балерина Анастасия Волочкова потеряла ребенка из-за сильного стрессаБалерина Анастасия Волочкова потеряла ребенка из-за сильного стрессаФото: Евгения ГУСЕВА
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Известная российская балерина Анастасия Волочкова призналась в том, что сейчас могла быть счастливой мамой малыша от олигарха Сулеймана Керимова, однако этому не суждено было сбыться.

Правда всплыла после того, как журналистка Ксения Собчак пригласила свою экс-соперницу поучаствовать в новом YouTube-шоу. По словам Волочковой, телеведущая сразу же принялась выспрашивать у нее подробности отношений с Сулейманом, в частности, причину их расставания.

"Мне этой темы касаться не хотелось. Но она докопалась", - призналась артистка в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде".

Она рассказала, что, когда жила с Керимовым, никогда не смотрела на других мужчин и не давала ему поводов ревновать, но такие приступы все равно случались. Однако "последней каплей", по словам Волочковой, стал ребенок.

"Я узнала, что беременна. Сулейман хотел на мне жениться, хотя у него уже была жена. Но он по своей вере мог иметь много жен. А я хотела быть единственной", - поделилась артистка.

Женщина призналась, что ее сильно также взволновали слова возлюбленного, который был готов взять будущую мать своего ребенка в жены, но пригрозил забрать малыша в Дербент, если вдруг что-то пойдет не так.

"Когда я это услышала, у меня был стресс. Потом я потеряла сознание в балетном зале. У меня случился выкидыш", - сказала Волочкова. При этом она добавила, что сама завершила этот роман с Керимовым, хотя и очень его любила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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