Закон о хостелах: Совет Думы поддержал создание согласительной комиссии с Совфедом

СЕГОДНЯ 15:51 2019-03-20T15:51:46+03:00

Принятый ранее Госдумой закон о запрете хостелов в жилых домах предусматривает практически немедленное вступление его в силу, а сенаторы хотят отодвинуть этот срок

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Совет Государственной думы поддержал идею создать согласительную комиссию с Советом Федерации по закону о запрете хостелов (мини-гостиниц) в жилых домах.

"Вопрос о судьбе закона о хостелах обсудил Совет Думы (в среду), будет согласительная комиссия по его доработке - речь идет о сроке вступления закона в силу", - передает "Интерфакс" слова одного из членов заседания Совета Думы.

При этом комиссия будет состоять только из депутатов от "Единой России". КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" продолжают требовать преодоления вето Совфеда. Единоросы готовы обсудить с сенаторами вступление документа в силу 1 июля 2019 года.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 6 марта Госдума приняла закон о запрете хостелов в жилых домах, который практически сразу же должен вступить в силу. Совфед документ не одобрил, так как предлагает отложить срок его вступления в силу на 1 января 2020 года.

"Если не удастся в рамках согласительной комиссии договориться с сенаторами о 1 июля, Госдума оставляет за собой право принять закон в прежней редакции, то есть преодолеть вето Совета Федерации, и тогда закон сразу поступит на подпись президенту", - добавил источник агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU