Суд в Греции объявил перерыв до 28 марта по делу россиянина Винника

СЕГОДНЯ 22:56 2019-03-20T22:56:11+03:00

Также отклонено предложение прокурора, заявлявшего, что суд первой инстанции не компетентен рассматривать это дело

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В среду, 20 марта, суд в Греции объявил перерыв до 28 марта по делу россиянина Александра Винника, арестованного в июле 2017 года.

"Мы пока не можем объявить дату нового судебного заседания. 28 марта мы вам ее объявим", - заявил председатель пирейского суда первой инстанции. Этот суд рассматривал иск защиты россиянина, которая требует освобождения его из-под стражи.

В суд россиянина доставили в машине скорой помощи из госпиталя, где он находится после более чем трехмесячной голодовки. Также было отклонено предложение прокурора, заявлявшего, что пирейский суд первой инстанции не вправе рассматривать это дело, передает ТАСС.

Напомним, Алексндра Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в отмывании денег через интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В том же году Верховный суд Греции постановил выдать Винника в США, но затем постановил сначала передать его России, а затем решил экстрадировать россиянина во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест.

ИСТОЧНИК KP.RU