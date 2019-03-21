Минздрав опубликовал законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года

СЕГОДНЯ 10:37 2019-03-21T10:37:07+03:00

Минздрав завершил разработку законопроекта о продаже крепкого алкоголя с 21 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ведомстве рассчитывают на то, что изменения вступят в силу уже в 2020-м

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Министерство здравоохранения России завершило разработку законопроекта, который предусматривает увеличение минимального возраста для приобретения крепкого алкоголя до 21 года.

Напомним, что сейчас в соответствии с законом об ограничении распития спиртосодержащей продукции продажа таких напитков несовершеннолетним гражданам абсолютно запрещена. Однако по достижению 18 лет все преграды снимаются.

Новые же поправки в законодательство оставят определенные ограничения, которые будут действовать на протяжении еще трех лет с момента наступления совершеннолетия. Так, лицам младше 21 года нельзя будет продавать алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта более 16,5%.

Сайт kp.ru писал о том, что большинство россиян уже поддержало такое нововведение. По задумке Минздрава, опубликованный на портале проектов документ вступит в силу в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU