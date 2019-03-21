2019-03-21T11:16:21+03:00
Общество

Госдума приняла законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Данный документ был разработан на основе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Государственная дума России окончательно приняла правительственный законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Соответствующее решение было принято депутатами в ходе пленарного заседания утром в четверг, 21 марта.

Согласно документу, теперь перед индексации пенсий к ним будет устанавливаться социальная доплата необходимая до доведения общей суммы материального обеспечения до регионального прожиточного минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пассажирский автобус въехал в пешеходов в Стамбуле
В Кабуле прогремели три взрыва: погибли не менее шести человек
Песков поужинал в обществе Джона Траволты
Минздрав опубликовал законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года
Бывшая жена Грудинина попросила полицию о защите из-за раздела имущества
Госдеп назвал "выдумкой" слова генпрокурора Украины о списке "неприкасаемых"
Росстат назвал регионы с наибольшей продолжительностью рабочей недели
Аваков назвал планы Саакашвили по возвращению на Украину "пиаром за $300"
Мадуро обвинил Трампа в краже бюджетных средств Венесуэлы
Студент случайно записал на GoPro момент крушения вертолета в Киргизии
Москалькова считает возможным потепление отношений России и Украины
Речь Порошенко при передаче техники ВСУ возмутила пользователей Сети
Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебро в парном катании на чемпионате мира 2019 в Японии
Байкер Хирург из "Ночных волков" попал в санкционный список Украины
США перебросили в Европу шесть ядерных бомбардировщиков B-52 Stratofortress
Погода в Москве на 21 марта 2019 года: по городу пройдет снег с дождем
Посылки из западных интернет-магазинов будут ехать в Россию 4-5 дней