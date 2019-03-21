Госдума приняла законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума
Данный документ был разработан на основе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
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Государственная дума России окончательно приняла правительственный законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Соответствующее решение было принято депутатами в ходе пленарного заседания утром в четверг, 21 марта.
Согласно документу, теперь перед индексации пенсий к ним будет устанавливаться социальная доплата необходимая до доведения общей суммы материального обеспечения до регионального прожиточного минимума.
ИСТОЧНИК KP.RU