2019-03-22T01:50:16+03:00
Политика

В России прокомментировали заявление Трампа о признании Голан частью Израиля

По мнению члена международного комитета Совфеда, президент США «усиленно дразнит мировое сообщество и арабский мир»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Израильские солдаты на Голанских высотахИзраильские солдаты на Голанских высотахФото: REUTERS
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Комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Штатам пора признать Голанские высоты частью Израиля, член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов сказал, что «Россия никогда на такое признание не пойдет».

Он также отметил, что «Трамп усиленно дразнит мировое сообщество и арабский мир», и преследует при этом, по мнению российского сенатора, три цели.

«Первая — еще плотнее привязать к себе Израиль, который должен видеть в США не просто главного, а, по сути, единственного союзника в этом вопросе. Вторая цель — расколоть арабский мир. Кто-то прогнется и промолчит. Это привяжет его к США и ослабит арабское единство в этом вопросе», - считает Олег Морозов.

Третья же цель, по его словам, — «удар по Сирии и ее партнерству с Россией».

Высказался о намерении главы Белого дома и первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Он считает, что Штаты нагнетают ситуацию на Ближнем Востоке, потому что Вашингтон не устраивает начало мирного урегулирования в Сирии. Джабаров также указал, что это решение Трампа похоже на предыдущее — признать Иерусалим столицей Израиля.

«Американцам не нужен мир в этом регионе, им нужна война, хаос, они заинтересованы в продаже своего оружия», - сказал он РИА Новости, выразив сожаление по поводу того, что высказывание Трампа может нарушить хрупкое равновесия в арабском мире.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, премьер-министр Израиля уже поблагодарил президента США за решение признать суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами, назвав это «историческим шагом».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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