При крушении самолета в Эфиопии погиб известный итальянский археолог

СЕГОДНЯ 18:31 2019-03-10T18:31:34+03:00

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Одной из жертв крушения самолета в Эфиопии стал известный итальянский археолог, советник по культуре регионального правительства Сицилии Себастьяно Туза. Его имя числится в списке пассажиров Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines - лайнера, который разбился утром в воскресенье, 10 марта, спустя всего несколько минут после взлета.

Сайт kp.ru писал о том, что лайнер должен был совершить рейс из Аддис-Абебы в Найроби, однако, по невыясненным пока причинам, рухнул на землю в районе вулкана Бишофту. В момент инцидента на борту находились 157 человек из 33 разных стран, в том числе трое россиян - Сергей Вяликов, а также Екатерина и Александр Поляковы. Все они погибли.

Сам Туза, согласно данным агентства ANSA, направлялся в Кению для участия в одном из проектов ЮНЕСКО. Всего же среди жертв числятся восемь итальянцев, среди которых три сотрудника благотворительной организации из Бергамо.

Причины катастрофы в настоящий момент выясняются. Компания-производитель лайнера уже предложила свою помощь в расследовании. Известно, что данный Boeing был получен авиаперевозчиком всего несколько месяцев назад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696251" frameborder="0"></iframe> Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU