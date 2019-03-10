При крушении самолета в Эфиопии погиб известный итальянский археолог
Одной из жертв крушения самолета в Эфиопии стал известный итальянский археолог, советник по культуре регионального правительства Сицилии Себастьяно Туза. Его имя числится в списке пассажиров Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines - лайнера, который разбился утром в воскресенье, 10 марта, спустя всего несколько минут после взлета.
Сайт kp.ru писал о том, что лайнер должен был совершить рейс из Аддис-Абебы в Найроби, однако, по невыясненным пока причинам, рухнул на землю в районе вулкана Бишофту. В момент инцидента на борту находились 157 человек из 33 разных стран, в том числе трое россиян - Сергей Вяликов, а также Екатерина и Александр Поляковы. Все они погибли.
Сам Туза, согласно данным агентства ANSA, направлялся в Кению для участия в одном из проектов ЮНЕСКО. Всего же среди жертв числятся восемь итальянцев, среди которых три сотрудника благотворительной организации из Бергамо.
Причины катастрофы в настоящий момент выясняются. Компания-производитель лайнера уже предложила свою помощь в расследовании. Известно, что данный Boeing был получен авиаперевозчиком всего несколько месяцев назад.
Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.
ИСТОЧНИК KP.RU