Кремль надеется, что переходный период в Казахстане пройдет спокойно

СЕГОДНЯ 13:11 2019-03-22T13:11:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кремле выразили надежду на то, что переходный период в Казахстане после отставки президента Нурсултана Назарбаева пройдет спокойно.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в минувший четверг, 21 марта, глава нашего государства Владимир Путин пообщался по телефону с Назарбаевым и новым казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Как выяснилось, в ходе этих разговоров Путин отметил, что Россия рассчитывает на то, что Казахстан сможет сохранить свою роль в интеграционных процессах.

«Вчера именно во время этих разговоров президент выражал уверенность в том, что этот переходный период пройдет спокойно, Казахстан сохранит стабильность, высокие темпы развития и свою активную роль во всех и интеграционных процессах», - приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 20 марта, в Казахстане принес присягу новый президент: страну возглавил спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Что касается Нурсултана Назарбаева, правившего республикой почти 30 лет, то он за день до этого подал в отставку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698197" frameborder="0"></iframe> Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU