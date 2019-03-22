2019-03-22T13:11:36+03:00
Политика

Кремль надеется, что переходный период в Казахстане пройдет спокойно

Президент РФ Владимир Путин ранее провел телефонные переговоры с Назарбаевым и новым казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле выразили надежду на то, что переходный период в Казахстане после отставки президента Нурсултана Назарбаева пройдет спокойно.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в минувший четверг, 21 марта, глава нашего государства Владимир Путин пообщался по телефону с Назарбаевым и новым казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Как выяснилось, в ходе этих разговоров Путин отметил, что Россия рассчитывает на то, что Казахстан сможет сохранить свою роль в интеграционных процессах.

«Вчера именно во время этих разговоров президент выражал уверенность в том, что этот переходный период пройдет спокойно, Казахстан сохранит стабильность, высокие темпы развития и свою активную роль во всех и интеграционных процессах», - приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 20 марта, в Казахстане принес присягу новый президент: страну возглавил спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Что касается Нурсултана Назарбаева, правившего республикой почти 30 лет, то он за день до этого подал в отставку.

Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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