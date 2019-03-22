Депутат Рады заявил о необходимости упразднить пост президента Украины

СЕГОДНЯ 16:58 2019-03-22T16:58:40+03:00

Глава партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявил, что президентская должность ничего кроме несчастья стране не принесла

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До парламентских выборов Верховная рада должна упразднить президентский пост для спасения Украины. Такое заявление сделал глава партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.

«Если мы думаем об Украине, о ее будущем, то было бы идеально, чтобы Рада за оставшийся период до парламентских выборов спасла страну, упразднив президентский пост», – сказал он.

По словам депутат должность президента «кроме несчастья, ничего стране не дала», поскольку ни один глава украинского государства не смог с почетом покинуть сою должность.

Ранее парламентарий назвал Украину «колонией» Европейского союза. По его словам, ЕС «высасывает трудовые ресурсы» из страны. Рабинович выразил уверенность в том, что европейские политики улучшают условия для трудовых мигрантов, чтобы молодые украинцы уезжали из незалежной.

Политик назвал безвизовый режим с Европой главной угрозой для государства. Другая угроза - «свободная экономическая зона» с Евросоюзом, которая приносит Украине одни убытки, а Россия, несмотря на сложные политические отношения, все еще остается крупнейшим торговым партнером Киева.

ИСТОЧНИК KP.RU