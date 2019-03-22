2019-03-22T20:39:13+03:00
Происшествия

Появилось видео крушения перегруженного парома в Ираке

Число погибших в результате трагедии увеличилось до 96 человек [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Момент крушения парома в Ираке попал на видеоМомент крушения парома в Ираке попал на видеоФото: REUTERS
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Число жертв крушения перегруженного парома в иракском Мосуле увеличилось до 96 человек. Об этом сообщил источник в органах безопасности провинции Найнава.

Ранее сайт kp.ru писал о 93 погибших, большинство из которых являются женщинами и детьми, не умеющими плавать.

Спасателям все еще не удалось найти восемь пассажиров парома. На данный момент они считаются пропавшими без вести. На месте ЧП продолжаются поисковые работы, передает агентство INA.

Момент крушения перегруженного парома в Ираке.

Напомним, что в минувший четверг, 21 марта, на реке Тигр рядом в Мосуле перевернулся туристический паром, арендованный специально для празднования прихода весны - Навруза. Предварительной причиной трагедии считается перегруз и повышение уровня воды.

Президент России Владимир Путин уже выразил свои соболезнования близким и родным погибших, а также иракскому коллеге Бархаму Ахмеду Салеху.

Крушение парома в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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