2019-03-22T20:47:53+03:00
Политика

СБУ даст правовую оценку визиту украинских политиков в Россию

Ранее Москву посетили кандидат в президенты незалежной Юрий Бойко и глава совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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СБУ собирается дать оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию. Фото: Валерий Матыцин ТАСССБУ собирается дать оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию. Фото: Валерий Матыцин ТАСС
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Служба безопасности Украины планирует в ближайшее время дать правовую оценку действиям кандидата в президенты страны Юрия Бойко и главы совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее эти политики посетили Москву и встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, а также руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям", - говорится в сообщении, опубликованном на странице СБУ в Facebook.

Напомним, что в ходе состоявшихся в пятницу, 22 марта, переговоров сторонам удалось достичь неких договоренностей. Так, например, Миллер выразил готовность возобновить прямые поставки российского газа на Украину и продлить контракт на транзит топлива в Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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