Рогозин заявил, что "Сармат" способна "разорвать в клочья" любую ПРО

СЕГОДНЯ 22:33 2019-03-22T22:33:05+03:00

Одна наша новая МБР РС-28 "Сармат" способна доставить от 6,75 до 7,5 ядерных мегатонн Фото: скриншот с видео

Речь идет не только о существующих противоракетах, но и о перспективных

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Новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" способна "разорвать в клочья" абсолютно любую систему противоракетной обороны. Такое заявление сделал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

"Это тяжелая ракета баллистическая, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону. Нынешнюю, перспективную, неважно", - сказал руководитель компании в эфире телеканала "Россия-24".

Он тут же подчеркнул, что предприятия "Роскосмоса" следуют графику по всем главным направлениям оборонного заказа, а потому у министерства обороны, вероятно. не должно быть претензий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что одна новая российская ракета РС-28 "Сармат" способна нести от 6,75 до 7,5 ядерных мегатонн. Мощности десяти таких межконтинентальных баллистических снарядов будет достаточно, чтобы уничтожить всё население США.

Сармат.

ИСТОЧНИК KP.RU