2019-03-22T22:33:05+03:00
Политика

Рогозин заявил, что "Сармат" способна "разорвать в клочья" любую ПРО

Речь идет не только о существующих противоракетах, но и о перспективных
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Одна наша новая МБР РС-28 "Сармат" способна доставить от 6,75 до 7,5 ядерных мегатоннОдна наша новая МБР РС-28 "Сармат" способна доставить от 6,75 до 7,5 ядерных мегатоннФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" способна "разорвать в клочья" абсолютно любую систему противоракетной обороны. Такое заявление сделал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

"Это тяжелая ракета баллистическая, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону. Нынешнюю, перспективную, неважно", - сказал руководитель компании в эфире телеканала "Россия-24".

Он тут же подчеркнул, что предприятия "Роскосмоса" следуют графику по всем главным направлениям оборонного заказа, а потому у министерства обороны, вероятно. не должно быть претензий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что одна новая российская ракета РС-28 "Сармат" способна нести от 6,75 до 7,5 ядерных мегатонн. Мощности десяти таких межконтинентальных баллистических снарядов будет достаточно, чтобы уничтожить всё население США.

Сармат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп приказал отменить дополнительные санкции против КНДР
Элитные пассажиры "Аэрофлота" смогут провозить багаж бесплатно даже по безбагажному тарифу
Генсек Совета Европы указал на важность сохранения членства России
США объявили о полном уничтожении "халифата" ИГ* в Сирии
Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию
Сверхскоростной и "Дерзкий": новый вертолет США впервые оторвался от земли
СБУ даст правовую оценку визиту украинских политиков в Россию
Появилось видео крушения перегруженного парома в Ираке
Дидье Дешам назвал своего преемника на пост главного тренера сборной Франции
В ООН заявили о неизменности статуса Голанских высот
В Германии задержали 11 исламистов, планировавших убийство "неверных"
Чубайс заявил, что создание "Роснано" полностью окупилось
США готовят документ по признанию суверенитета Израиля над Голанами
Уровень одобрения деятельности Путина вырос до максимума с начала года
Forbes составил рейтинг бизнесменов, изменивших мнение о России в мире
Вооруженный ножом мужчина напал на священника в Монреале
В Череповце начинается строительство второго моста
США в очередной раз расширили санкции против Ирана
Сирия призвала ООН отреагировать на призыв Трампа признать Голаны территорией Израиля