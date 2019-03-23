2019-03-23T06:12:22+03:00
Происшествия

В Китае загорелся туристический автобус, погибли 26 человек

Еще 28 пассажиров пострадали, пять из них находятся в критическом состоянии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Погибли 26 человек, еще 28 пострадалиПогибли 26 человек, еще 28 пострадалиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Китае произошла новая трагедия: вечером в пятницу, 22 марта, на скоростной трассе в городе Чандэ центральной провинции Хунань внезапно загорелся туристический автобус, в котором в тот момент находились 56 человек – 53 туриста, два водителя и гид.

В результате погибли 26 человек, еще 28 пассажиров пострадали, пять из них находятся в критическом состоянии, сообщает агентство «Синьхуа».

Ведется расследование, причины возгорания автобуса устанавливаются. Оба водителя задержаны, их допрашивает полиция. Гражданство пассажиров не уточняется.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг на химическом заводе компании Tianjiayi Chemical в округе Яньчэн провинции Цзянсу прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали 47 человек. Пострадали 640, причем более 30 из них находятся в критическом состоянии. Россиян среди погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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