2019-03-23T07:45:57+03:00
Политика

В США требуют обнародовать отчет Мюллера по «делу России»

Американские сенаторы хотят, чтобы спецпрокурор рассказал им об итогах своего расследования
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Роберт Мюллер начал расследование в мае 2017 годаРоберт Мюллер начал расследование в мае 2017 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американцы должны знать, что именно выяснил в ходе своего расследования спецпрокурор США Роберт Мюллер по так называемому «делу России», считают в правозащитной организации «Американский союз защиты гражданских свобод», которая призвала генрокуратуру обнародовать его доклад.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 22 марта, стало известно, что начатое в мае позапрошлого года расследование приписываемого России пресловутого «вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года завершено. Генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр уже получил от спецпрокурора Мюллера доклад об итогах расследования и приступил к его изучению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При взрыве на химическом заводе в Китае получили повреждения почти 3 тысячи жилых домов
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 64
МИД Венесуэлы: Американские санкции против банка BANDES затронут почти 24 млн клиентов
В новозеландском Крайстчерче после теракта вновь открылись мечети
В Китае загорелся туристический автобус, погибли 26 человек
Крупный пожар на юго-западе Москвы потушили, никто не пострадал
Россия с Китаем могут помочь США в переговорах с талибами*
Россия с Китаем могут помочь США в переговорах с талибами*
Зеленский рассказал, когда Крым «вернется» в состав Украины
Внуков маршалов Баграмяна и Конева возмутила шутка Comedy Woman на ТНТ
Порошенко абсолютно уверен в своей победе на президентских выборах
Терезу Мэй не позвали на общий ужин лидеров ЕС в Брюсселе
Глава Минюста США изучает доклад Мюллера по «делу России»
Скворцова: Более 40% смертей в России можно предотвратить
США «наказали» Венесуэлу за арест оппозиционера санкциями против банка BANDES
МИД России встревожен планами США испытать ракету SM-3 Block на перехват МБР
Аэропорт Франкфурта-на-Майне возобновил работу после инцидента с дроном