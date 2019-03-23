В США требуют обнародовать отчет Мюллера по «делу России»

СЕГОДНЯ 07:45 2019-03-23T07:45:57+03:00

Американские сенаторы хотят, чтобы спецпрокурор рассказал им об итогах своего расследования

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Американцы должны знать, что именно выяснил в ходе своего расследования спецпрокурор США Роберт Мюллер по так называемому «делу России», считают в правозащитной организации «Американский союз защиты гражданских свобод», которая призвала генрокуратуру обнародовать его доклад.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 22 марта, стало известно, что начатое в мае позапрошлого года расследование приписываемого России пресловутого «вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года завершено. Генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр уже получил от спецпрокурора Мюллера доклад об итогах расследования и приступил к его изучению.

ИСТОЧНИК KP.RU