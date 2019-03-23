2019-03-23T15:14:14+03:00
Звезды

Мединский ответил на заявление Шнурова о разгоне Минкультуры

По словам главы Министерства культуры, музыкант не понимает, о чем говорит [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Министр культуры России Владимир МединскийМинистр культуры России Владимир МединскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что музыкант Сергей Шнуров, входящий в думский комитет по культуре, призывая "разогнать Минкультуры, как матрос Железняк", не понимает, что говорит.

"Он не понимает, что говорит. Министерство культуры есть везде. Сложнее найти страну, где нет министерства культуры, департамента культуры, чем страну, где они есть. Я думаю что министры культуры Франции, Италии, Турции, Китая, очень удивились бы, если бы услышали, что их, оказывается, нет", - цитирует министра агентство РИА Новости.

Ранее в ходе парламентских слушаний лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что Минкульт необходимо "разогнать", поскольку подобных ведомств в других странах нет. Шоумен также отметился фразой "Пушкин - не наше все", которую он позже объяснил обширностью русской культуры.

Шнуров на слушаниях в Госдуме.

Шнуров стал членом думского комитета по культуре в феврале этого года. Помимо лидера группы "Ленинград", в состав совета вошли такие деятели культуры и искусства, как дрессировщик Эдгард Запашный и писатель Евгений Водолазкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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