2019-03-24T10:56:21+03:00
Происшествия

Потерявший у берегов Норвегии ход лайнер Viking Sky запустил двигатели

В настоящий момент корабль дрейфует со скоростью 3,4 узла в районе города Молде [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Судно Viking Sky потеряло ход в районе западного побережья НорвегииСудно Viking Sky потеряло ход в районе западного побережья НорвегииФото: REUTERS
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Экипажу круизного лайнера Viking Sky, который в субботу вечером потерял ход у берегов Норвегии, удалось перезапустить три из четырех двигателей. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на спасательные службы Норвегии.

По данным сервиса MarineTraffic, лайнер в настоящий момент дрейфует со скоростью 3,4 узла у западного побережья Норвегии в районе города Молде. С лайнера были эвакуированы 338 из 1300 человек; спасательная операция проводится на вертолетах и специальных судах, действия которых были затруднены из-за шторма.

Судно Viking Sky, следовавшее из Тромсе в Ставангер, потеряло ход в районе западного побережья Норвегии из-за шторма. Сейчас скорость ветра в районе, где находится корабль, составляет 30 узлов. Спасательными службами было принято решение эвакуировать находившихся на борту людей; операция продолжалась всю ночь.

У берегов Норвегии продолжается эвакуация пассажиров с круизного судна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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