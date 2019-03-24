Дональд Трамп поздравил Токаева со вступлением в должность президента Казахстана

СЕГОДНЯ 14:49 2019-03-24T14:49:23+03:00

Президент США Дональд Трамп направил новому президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой поздравил его с вступлением в должность главы государства Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп направил новому президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой поздравил его с вступлением в должность главы государства.

В своем письме американский лидер заявил, что ожидает продуктивных отношений с Казахстаном. В связи с праздником Наурыз Трамп также поздравил Токаева, пожелав ему, его семье и народу Казахстана "радости и процветания".

"Мы добились больших успехов в отношениях между нашими странами, и я рад, что они продолжают развиваться. С воодушевлением слежу за тем, как американский народ и бизнес продолжают искать новые направления для развития экономического сотрудничества с Казахстаном", - говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев принял присягу президента 20 марта этого года. За день до этого первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, управлявший страной почти 30 лет, добровольно ушел в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU