После ЧП с паромом в Норвегии к врачам обратились 27 человек
По последним данным, после ЧП с круизным лайнером Viking Sky, который в минувшую субботу, 23 марта, потерял ход у берегов Норвегии, к врачам обратились 27 человек. При этом 15 пассажиров пришлось госпитализировать.
«В общей сложности 27 человек пострадали на борту круизного лайнера Viking Sky. Шесть из 15 пассажиров госпитализированы в клинику Молде», - сказали журналистам в медучреждении норвежского города.
Как стало известно, у большинства пострадавших - ушибы и порезы, сообщает телекомпания NRK. Многие туристы получили травмы при падении или в результате падения на них тяжелых предметов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 23 марта, стало известно, что Viking Sky попал в сильный шторм и потерял ход у западного побережья Норвегии. После этого с помощью вертолетов с парома эвакуировали в общей сложности 479 из 1373 пассажиров. Затем же спасательную операцию было решено завершить, и судно направилось в норвежский порт Молде.
Спасение круизного лайнера Viking Sky.В Норвегии спасли круизный лайнер, у которого во время шторма отказали всё четыре двигателя. На борту находились 1373 человека. Они никогда не забудут увиденное...
ИСТОЧНИК KP.RU