СЕГОДНЯ 22:53 2019-03-24T22:53:09+03:00

После ЧП с паромом в Норвегии к врачам обратились 27 человек Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

По последним данным, после ЧП с круизным лайнером Viking Sky, который в минувшую субботу, 23 марта, потерял ход у берегов Норвегии, к врачам обратились 27 человек. При этом 15 пассажиров пришлось госпитализировать.

«В общей сложности 27 человек пострадали на борту круизного лайнера Viking Sky. Шесть из 15 пассажиров госпитализированы в клинику Молде», - сказали журналистам в медучреждении норвежского города.

Как стало известно, у большинства пострадавших - ушибы и порезы, сообщает телекомпания NRK. Многие туристы получили травмы при падении или в результате падения на них тяжелых предметов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 23 марта, стало известно, что Viking Sky попал в сильный шторм и потерял ход у западного побережья Норвегии. После этого с помощью вертолетов с парома эвакуировали в общей сложности 479 из 1373 пассажиров. Затем же спасательную операцию было решено завершить, и судно направилось в норвежский порт Молде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698999" frameborder="0"></iframe> Спасение круизного лайнера Viking Sky.В Норвегии спасли круизный лайнер, у которого во время шторма отказали всё четыре двигателя. На борту находились 1373 человека. Они никогда не забудут увиденное...

ИСТОЧНИК KP.RU