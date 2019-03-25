В Польше задержали бывшего главу компании-владельца ТЦ "Зимняя Вишня"

СЕГОДНЯ 03:06 2019-03-25T03:20:50+03:00

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел ровно год назад Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Власти Польши задержали бывшего генерального директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат", владевшей торговым центром "Зимняя вишня" в Кемерове, Вячеслава Вишневского. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, сейчас прорабатывается вопрос об экстрадиции 15-го фигуранта уголовного дела о нарушениях, приведших к произошедшей год назад трагедии, когда при пожаре в торгово-развлекательном центре погибли 60 человек.

Петренко напомнила, что Вишневский выехал за пределы России в 2016 году. В Следственном комитете считают, что он скрывался от следствия. Его объявили в международный розыск и по ходатайству следствия судом заочно арестовали.

Вишневскому в рамках дела вменяется статья "Дача взятки". По версии следствия, в 2013-2014 годах он через посредника передал семь миллионов рублей начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО "ИСК ресурс" Никите Чередниченко, чтобы замять незаконные действия при реконструкции "Зимней вишни". Скрывался Вишневский в последние годы в Испании.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта прошлого года. В результате того ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/645670" frameborder="0"></iframe> Новое видео пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".

ИСТОЧНИК KP.RU