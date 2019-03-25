Взрыв произошел на военной базе США в Японии

СЕГОДНЯ 05:30 2019-03-25T05:41:31+03:00

На военной базе США в Японии неизвестные устроили взрыв Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате никто не пострадал

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Неизвестные устроили взрыв на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран, расположенной в центральной части острова Окинава на юге Японии. Об этом сообщила американская военная полиция.

Злоумышленники пробрались на территорию охраняемого объекта, разобрав часть ограждения. Они подложили к зданию, которое использовали представители министерства обороны Японии, газовый баллон и взорвали его.

В результате никто не пострадал. Полиция начала расследование инцидента, передает ТАСС.

На базе Кэмп-Дзукэран находится штаб группировки морской пехоты США, дислоцированной на Окинаве. На острове расположены около 70% площади всех американских объектов в Японии.

Как рассказывал сайт kp.ru, что присутствие американцев на японском острове уже не первый год вызывает недовольство местных жителей. Они настаивают на том, чтобы базу Футэмма вообще убрали за пределы префектуры, а не просто перенесли в другой район.

Напомним, американские военные базы располагаются на территории страны Восходящего Солнца со времен Второй Мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU