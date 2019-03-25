По Мексике к США движется новый караван мигрантов

СЕГОДНЯ 06:59 2019-03-25T07:09:15+03:00

К американской границе направляются 1,2 тысячи человек из стран Центральной Америки и Кубы

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От границы Мексики с Гватемалой начал движение в сторону Соединенных Штатов новый караван мигрантов. Об этом сообщает Национальный институт миграции Мексики.

К американо-мексиканской границе идут 1200 человек, которые прибыли в Мексику Гондураса, Гватемалы, Никарагуа, Сальвадора и Кубы. Караван стартовал в субботу утром по местному времени.

В институте миграции отметили, что эта колонна сформирована из людей, которые около двух месяцев находились на территории Мексики, когда решили собраться вместе южном городе Тапачула на границе с Гватемалой, чтобы добраться до США. Сейчас караван направляется в город Уихстла в южном штате Чьяпас, передает Reuters.

Отмечается, что предыдущие группы также использовали этот маршрут.

Как рассказывал сайт kp.ru, первый такой караван, состоявший в основном из граждан Гондураса, отправился через Гватемалу и Мексику осенью прошлого года. По дороге он разросся до семи тысяч человек. Американские пограничники встретили мигрантов, которые пытались прорваться на территорию США через мексиканскую границу, слезоточивым газом.

ИСТОЧНИК KP.RU