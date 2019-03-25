Минэкономразвития предлагает объединить все экологические платежи

СЕГОДНЯ 11:37 2019-03-25T11:37:32+03:00

При таком варианте средства, которые перечисляются сейчас за вред окружающей среде, будут поступать в единый фонд

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В Минэкономразвития предлагают создать новый фонд, куда будут поступать средства, собираемые на поддержание экологии. Речь идет о трех обязательных платежах: экологическом и утилизационном сборах, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Фонд может стать альтернативой инициативе Минфина по переносу этих платежей в Налоговый кодекс (НК).

Бизнесмены, которые являются плательщиками данных взносов, в целом инициативу поддерживают. Главное, чтобы вместе с появлением новой структуры не возросла финансовая нагрузка.

Планируется, что фонд будет адресно распределять поступившие средства, а это миллиарды рублей. Но в Минфине отмечают, что необходимости в создании дополнительной «прослойки» нет, так как распределение спокойно можно вести в рамках стандартного бюджетного процесса.

Президент «Опоры России» Андрей Калинин отметил, что логичнее было бы создать отдельный фонд, который занимался только утилизационным сбором. Это позволит наладить выплаты компенсаций предприятиям, которые налаживают систему использования отходов, пишет газета «Известия».

Налог на окурки

Минздрав решил взять на себя миссию по спасению страны от мусора. В ведомстве придумали идею нового экологического сбора. Его уже окрестили «налогом на окурки», потому что затронет он производителей табака. Ведомство хочет заставить платить небольшой процент с каждой пачки, который пойдет на уборку и утилизацию мусора. В том числе на уборку окурков с городских улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU